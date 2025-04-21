20:40 ()
Свернуть список

Миллуолл - Норвич Сити 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Миллуолл
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Норвич Сити, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турНорвич Сити2 : 1Миллуолл
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турМиллуолл1 : 0Норвич Сити
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турНорвич Сити3 : 1Миллуолл
04.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл2 : 3Норвич Сити
19.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турНорвич Сити2 : 0Миллуолл
02.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турМиллуолл0 : 0Норвич Сити
03.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турНорвич Сити0 : 0Миллуолл
02.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМиллуолл1 : 3Норвич Сити
10.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турНорвич Сити4 : 3Миллуолл
01.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турНорвич Сити2 : 1Миллуолл
18.04.2025Англия — Чемпионшип43-й тур4 : 1Миллуолл
12.04.2025Англия — Чемпионшип42-й турМиллуолл1 : 0
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й тур0 : 1Миллуолл
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й турМиллуолл2 : 1
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й тур1 : 0Миллуолл
18.04.2025Англия — Чемпионшип43-й турНорвич Сити3 : 5
11.04.2025Англия — Чемпионшип42-й тур2 : 1Норвич Сити
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й турНорвич Сити0 : 0
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур2 : 1Норвич Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турНорвич Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close