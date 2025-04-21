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Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Мидлсбро3 : 3Шеффилд Уэнсдей
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро2 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Мидлсбро
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Мидлсбро3 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Мидлсбро
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Мидлсбро1 : 4Шеффилд Уэнсдей
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Мидлсбро0 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Мидлсбро0 : 0Шеффилд Уэнсдей
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 2Шеффилд Уэнсдей
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Мидлсбро2 : 1
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 1 : 0Мидлсбро
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Мидлсбро0 : 1
04.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 0 : 2Мидлсбро
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Мидлсбро2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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