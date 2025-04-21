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Вест Бромвич Альбион - Дерби Каунти 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Дерби Каунти, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Дерби Каунти2 : 1Вест Бромвич Альбион
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Дерби Каунти1 : 0Вест Бромвич Альбион
27.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Дерби Каунти1 : 0Вест Бромвич Альбион
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Дерби Каунти
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Дерби Каунти
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Дерби Каунти1 : 1Вест Бромвич Альбион
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти3 : 1Вест Бромвич Альбион
24.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 4Дерби Каунти
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Вест Бромвич Альбион1 : 2Дерби Каунти
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Вест Бромвич Альбион
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Дерби Каунти0 : 1
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 2 : 2Дерби Каунти
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Дерби Каунти0 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур 1 : 0Дерби Каунти
02.04.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Дерби Каунти2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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