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АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 18:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
21 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, Финал
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, Финал, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
История личных встреч
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур АЗ Алкмар2 : 2Гоу Эхед Иглс
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3АЗ Алкмар
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар5 : 1Гоу Эхед Иглс
25.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
07.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
26.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар5 : 0Гоу Эхед Иглс
13.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3АЗ Алкмар
24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 2Гоу Эхед Иглс
21.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2АЗ Алкмар
13.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 29-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур АЗ Алкмар0 : 1
01.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур АЗ Алкмар2 : 2
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 3 : 3АЗ Алкмар
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
12.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 29-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
06.04.2025 Нидерланды — Эредивизия 28-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 3 : 2Гоу Эхед Иглс
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 3Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
8 : 0
Эйндховен
Эксельсиор
1 : 3
Валвейк
Камбюр
4 : 1
Квик Бойс
Фортуна
3 : 1
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
1 : 2
Катвейк
Твенте
2 : 3
АФК
Утрехт
0 : 8
АСВХ
Херенвен
0 : 1
Спарта
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 4 : 5
Хераклес
НЕК Неймеген
1 : 0 ДВ
АЗ Алкмар
Гронинген
3 : 1
Нордвейк
Виллем II
2 : 1
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
4 : 0
Эмдейк
Барендрехт
1 : 6
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
2 : 0
Аякс
Телстар
2 : 0
1/8 финала
АЗ Алкмар
Аякс
2 : 0
Нордвейк
Барендрехт
1 : 0 ДВ
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор
5 : 4 ДВ
Гоу Эхед Иглс
Твенте
3 : 1
Валвейк
Утрехт
1 : 2
Рейнсбургсе Бойз
Фейеноорд
1 : 4
Де Графсхап
Хераклес
0 : 2
Квик Бойс
Херенвен
3 : 2 ДВ
1/4 финала
Хераклес
Утрехт
2 : 0
ПСВ Эйндховен
Фейеноорд
2 : 0
Гоу Эхед Иглс
Нордвейк
3 : 1
АЗ Алкмар
Квик Бойс
3 : 1
1/2 финала
ПСВ Эйндховен
Гоу Эхед Иглс
1 : 2
Хераклес
АЗ Алкмар
2 : 2 3 : 4
Финал
АЗ Алкмар
Гоу Эхед Иглс
21.04

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