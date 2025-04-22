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Барселона - Мальорка 22 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-04-2025 21:30
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
22 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 33-й тур
Барселона
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
25 Польша вр Войцех Щенсны
23 Франция зщ Жюль Кунде
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
2 Испания зщ Пау Кубарси
35 Испания зщ Херард Мартин
24 Испания зщ Эрик Гарсия
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
11 Бразилия пз Рафинья
7 Испания нп Ферран Торрес
1 Словакия вр Доминик Грейф
2 Испания зщ Матеу Морей
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
6 Испания зщ Хосе Копете
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
18 Испания пз Антонио Санчес
5 Испания пз Омар Маскарель
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
17 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
03.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Мальорка1 : 5Барселона
08.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Барселона1 : 0Мальорка
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 2Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Мальорка
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Мальорка0 : 1Барселона
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Барселона2 : 1Мальорка
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Мальорка0 : 1Барселона
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 4Барселона
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Барселона5 : 2Мальорка
07.04.2013 Испания - Примера 30-й тур Барселона5 : 0Мальорка
19.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Барселона4 : 3
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 3 : 1Барселона
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 0 : 1Барселона
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Барселона4 : 0
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Барселона1 : 1
19.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Мальорка0 : 0
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 0 : 2Мальорка
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Мальорка1 : 2
30.03.2025 Испания — Примера 29-й тур 1 : 0Мальорка
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Мальорка2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3273
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3269
3
Лига чемпионов
Атлетико М3263
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3257
5
Лига Европы
Вильярреал3152
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Мальорка3244
8 Сельта3243
9 Реал Сосьедад3242
10 Райо Вальекано3241
11 Осасуна3241
12 Хетафе3239
13 Эспаньол3138
14 Валенсия3238
15 Севилья3237
16 Жирона3134
17 Лас-Пальмас3232
18
Зона вылета
Алавес3231
19
Зона вылета
Леганес3229
20
Зона вылета
Вальядолид3216

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