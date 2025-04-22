Барселона - Мальорка 22 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-04-2025 21:30
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
22 Апреля 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 22 Апреля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|35
|зщ
|Херард Мартин
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
|1
|вр
|Доминик Грейф
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|18
|пз
|Антонио Санчес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|5 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|30-й тур
|5 : 0
|19.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|4 : 3
|15.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|32
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|31
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Мальорка
|32
|44
|8
|Сельта
|32
|43
|9
|Реал Сосьедад
|32
|42
|10
|Райо Вальекано
|32
|41
|11
|Осасуна
|32
|41
|12
|Хетафе
|32
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Валенсия
|32
|38
|15
|Севилья
|32
|37
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Лас-Пальмас
|32
|32
| 18
Зона вылета
|Алавес
|32
|31
| 19
Зона вылета
|Леганес
|32
|29
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|32
|16