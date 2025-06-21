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Бавария - Бока Хуниорс 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 03:00
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
21 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 2-й тур
Бавария
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс

  • 18'
    1:0
    Гарри Кейн
  • 45+3'
    Леон Горецка
  • 84'
    2:1
    Майкл Олисе
0'
45'
90'
  • 14'
    Маркос Рохо
  • 36'
    Луис Адвинкула
  • 66'
    1:1
    Мигель Мерентьель
  • 71'
    Лаутаро Ди Лолло
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бока Хуниорс, которое состоится 21 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1ГерманияврМануэль Нойер
4ГерманиязщЖонатан Та
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
67'
44ХорватиязщЙосип Станишич
6ГерманиязщЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
57'
27АвстрияпзКонрад Лаймер
7ГерманияпзСерж Гнабри
57'
17ФранцияпзМайкл Олисе
9АнглиянпГарри Кейн
11ФранциянпКингсли Коман
67'
45ГерманияпзАлександар Павлович
57'
42ГерманияпзДжамал Мусиала
57'82'
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
67'
10ГерманияпзЛерой Зане
67'
25ГерманиянпТомас Мюллер
82'
25АргентинаврАгустин Маркесин
17ПерузщЛуис Адвинкула
23АргентиназщЛаутаро Бланко
32АргентиназщАйртон Коста
40АргентиназщЛаутаро Ди Лолло
5АргентинапзРодриго Батталья
8ЧилипзКарлос Паласиос
69'
22АргентинапзКевин Сенон
59'
30АргентинапзТомас Бельмонте
69'
20АргентинанпАлан Веласко
80'
16УругвайнпМигель Мерентьель
80'
27АргентиназщMalcom Braida
59'
15ЧилипзУильямс Аларкон
69'
9АргентинанпМильтон Хименес
69'
3УругвайзщМарсело Сараччи
80'
7АргентинанпЭсекьель Себальос
80'
Запасные
18ИзраильврДаниэль Перец
40ГерманияврЙонас Урбиг
23ФранциязщСаша Боэ
49МароккозщАдам Азну
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
20ГерманияпзТом Бишоф
35ГерманияпзМорис Краттенмахер
46ГерманияпзЛенарт Карл
47ПортугалияпзДавид Сантуш
41ШвециянпДжона Куси-Асаре
12АргентинаврЛеандро Брей
13АргентинаврХавьер Гарсия
6АргентиназщМаркос Рохо
18КолумбиязщФранк Фабра
26АргентиназщМарко Пеллегрино
42АргентиназщЛукас Блондель
14АргентинапзИгнасио Мирамон
43АргентинапзМильтон Дельгадо
11АргентинанпЛукас Хансон
33АргентинанпБриан Агирре
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
АргентинаМигель Анхель Руссо
История личных встреч
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур Бавария10 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 4Бавария
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 3 : 3Бавария
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Бавария3 : 0
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур Бока Хуниорс2 : 2
20.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 1/4 финала Бока Хуниорс0 : 1
11.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 1/8 финала Бока Хуниорс0 : 0 4 : 2
05.05.2025 Аргентина — Примера Апертура. 16-й тур 1 : 1Бока Хуниорс
27.04.2025 Аргентина — Примера Апертура. 15-й тур 2 : 1Бока Хуниорс
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Бенфика24
3 Бока Хуниорс21
4 Окленд Сити20
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Эсперанс23
4 Леон00
5 Лос-Анджелес20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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