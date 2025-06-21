Бавария - Бока Хуниорс 21 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 21-06-2025 03:00
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
21 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 2-й тур
Окончен
2 : 1
- 18'1:0Гарри Кейн
- 45+3'Леон Горецка
- 84'2:1Майкл Олисе
0'
45'
90'
- 14'Маркос Рохо
- 36'Луис Адвинкула
- 66'1:1Мигель Мерентьель
- 71'Лаутаро Ди Лолло
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Бока Хуниорс, которое состоится 21 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
67'
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
57'
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|7
|пз
|Серж Гнабри
57'
|17
|пз
|Майкл Олисе
|9
|нп
|Гарри Кейн
|11
|нп
|Кингсли Коман
67'
|45
|пз
|Александар Павлович
57'
|42
|пз
|Джамал Мусиала
57'82'
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
67'
|10
|пз
|Лерой Зане
67'
|25
|нп
|Томас Мюллер
82'
|25
|вр
|Агустин Маркесин
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|23
|зщ
|Лаутаро Бланко
|32
|зщ
|Айртон Коста
|40
|зщ
|Лаутаро Ди Лолло
|5
|пз
|Родриго Батталья
|8
|пз
|Карлос Паласиос
69'
|22
|пз
|Кевин Сенон
59'
|30
|пз
|Томас Бельмонте
69'
|20
|нп
|Алан Веласко
80'
|16
|нп
|Мигель Мерентьель
80'
|27
|зщ
|Malcom Braida
59'
|15
|пз
|Уильямс Аларкон
69'
|9
|нп
|Мильтон Хименес
69'
|3
|зщ
|Марсело Сараччи
80'
|7
|нп
|Эсекьель Себальос
80'
Запасные
|18
|вр
|Даниэль Перец
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|23
|зщ
|Саша Боэ
|49
|зщ
|Адам Азну
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|пз
|Том Бишоф
|35
|пз
|Морис Краттенмахер
|46
|пз
|Ленарт Карл
|47
|пз
|Давид Сантуш
|41
|нп
|Джона Куси-Асаре
|12
|вр
|Леандро Брей
|13
|вр
|Хавьер Гарсия
|6
|зщ
|Маркос Рохо
|18
|зщ
|Франк Фабра
|26
|зщ
|Марко Пеллегрино
|42
|зщ
|Лукас Блондель
|14
|пз
|Игнасио Мирамон
|43
|пз
|Мильтон Дельгадо
|11
|нп
|Лукас Хансон
|33
|нп
|Бриан Агирре
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 1-й тур
|10 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 1-й тур
|2 : 2
|20.05.2025
|Аргентина — Примера
|Апертура. 1/4 финала
|0 : 1
|11.05.2025
|Аргентина — Примера
|Апертура. 1/8 финала
|0 : 0 4 : 2
|05.05.2025
|Аргентина — Примера
|Апертура. 16-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Аргентина — Примера
|Апертура. 15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Интер Майами
|2
|4
|3
|Порту
|2
|1
|4
|Аль-Ахли
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ботафого
|2
|6
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|3
|3
|Атлетико М
|2
|3
|4
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|2
|4
|3
|Бока Хуниорс
|2
|1
|4
|Окленд Сити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Фламенго
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Челси
|2
|3
|3
|Эсперанс
|2
|3
|4
|Леон
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ривер Плейт
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Интер М
|1
|1
|3
|Монтеррей
|1
|1
|4
|Урава Ред Даймондс
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мамелоди Сандаунз
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
|3
|Флуминенсе
|1
|1
|4
|Ульсан Хёндэ
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Видад
|1
|0
|4
|Аль-Айн
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|1
|1
|3
|Реал Мадрид
|1
|1
|4
|Пачука
|1
|0