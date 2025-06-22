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Флуминенсе - Ульсан Хёндэ 22 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 22-06-2025 00:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
22 Июня 2025 года в 01:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа F. 2-й тур
Флуминенсе
Ульсан Хёндэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Ульсан Хёндэ, которое состоится 22 Июня 2025 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа F. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Главные тренеры
Бразилия Мано Менезес
Южная Корея Ким Пан-Гон
История личных встреч
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 1-й тур Флуминенсе0 : 0
02.06.2025 Бразилия — Серия А 11-й тур 0 : 2Флуминенсе
30.05.2025 Южноамериканский кубок — 2025 Группа F. 6-й тур Флуминенсе2 : 0
25.05.2025 Бразилия — Серия А 10-й тур Флуминенсе2 : 1
18.05.2025 Бразилия — Серия А 9-й тур 1 : 1Флуминенсе
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 1-й тур Ульсан Хёндэ0 : 1
12.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 7-й тур 2 : 1Ульсан Хёндэ
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Ульсан Хёндэ
04.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 6-й тур 1 : 2Ульсан Хёндэ
26.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 5-й тур Ульсан Хёндэ1 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Порту11
3 Интер Майами11
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Ботафого13
3 Сиэтл Саундерс10
4 Атлетико М10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Бенфика11
3 Бока Хуниорс11
4 Окленд Сити10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси13
2
1/8 финала
Фламенго13
3 Леон00
4 Эсперанс10
5 Лос-Анджелес10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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