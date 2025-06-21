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Португалия U21 - Нидерланды U21 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 18:00
Стадион: Под Дубнём (Жилина, Словакия), вместимость: 11181
21 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025, 1/4 финала
Португалия U21
Нидерланды U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U21 - Нидерланды U21, которое состоится 21 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Под Дубнём (Жилина, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U21
Нидерланды U21
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
17.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа C. 3-й тур 0 : 4Португалия U21
14.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа C. 2-й тур Португалия U215 : 0
11.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа C. 1-й тур Португалия U210 : 0
15.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G 1 : 2Португалия U21
11.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа G 1 : 3Португалия U21
18.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 3-й тур Нидерланды U212 : 0
15.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 2-й тур Нидерланды U211 : 2
12.06.2025 U21 ЧЕ-2025 Группа D. 1-й тур 2 : 2Нидерланды U21
14.10.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа C Нидерланды U213 : 0
09.09.2024 U21 ЧЕ-2025 — квалификация Группа C Нидерланды U213 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания U2137
2
1/4 финала
Италия U2137
3 Словакия U2133
4 Румыния U2130
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия U2139
2
1/4 финала
Англия U2134
3 Чехия U2133
4 Словения U2131
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия U2137
2
1/4 финала
Франция U2137
3 Грузия U2133
4 Польша U2130
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания U2137
2
1/4 финала
Нидерланды U2134
3 Украина U2133
4 Финляндия U2132

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