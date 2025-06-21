Динамо-Брест - Гомель 21 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 21-06-2025 17:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
21 Июня 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Перерыв
0 : 0
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Гомель, которое состоится 21 Июня 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Гомель
Гомель
История личных встреч
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|16.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|10.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|12
|32
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|13
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|12
|26
|4
|Ислочь
|13
|24
|5
|Динамо-Брест
|12
|24
|6
|Неман
|12
|21
|7
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|8
|Минск
|12
|17
|9
|Витебск
|12
|17
|10
|Гомель
|12
|15
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|12
|12
|13
|Слуцк
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|12
|0