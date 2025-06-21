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Динамо-Брест - Гомель 21 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 21-06-2025 17:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
21 Июня 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Динамо-Брест
Перерыв
0 : 0
Гомель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Гомель, которое состоится 21 Июня 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо-Брест
      Брест
      Гомель
      Гомель
      История личных встреч
      27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1Динамо-Брест
      11.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
      08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4Динамо-Брест
      21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3Гомель
      19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
      19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель1 : 0Динамо-Брест
      24.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель0 : 0Динамо-Брест
      16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 0Гомель
      26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель1 : 2Динамо-Брест
      16.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест3 : 0Гомель
      13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо-Брест
      30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 2
      23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 3Динамо-Брест
      17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест5 : 0
      10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур 2 : 4Динамо-Брест
      13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 2
      01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 0 : 3Гомель
      25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 1
      16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Гомель2 : 0
      10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур 0 : 1Гомель
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Макслайн1232
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Славия-Мозырь1327
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1226
      4 Ислочь1324
      5 Динамо-Брест1224
      6 Неман1221
      7 Торпедо-БелАЗ1220
      8 Минск1217
      9 Витебск1217
      10 Гомель1215
      11 БАТЭ1315
      12 Арсенал1212
      13 Слуцк1311
      14
      Стыковая зона
      		Нафтан1310
      15
      Зона вылета
      		Сморгонь135
      16
      Зона вылета
      		Молодечно120

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