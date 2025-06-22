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Арсенал - Динамо Мн 22 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 22-06-2025 15:30
22 Июня 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Арсенал
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо Мн, которое состоится 22 Июня 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо Мн2 : 0Арсенал
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал1 : 2Динамо Мн
14.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал0 : 1Динамо Мн
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 1Арсенал
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 2Арсенал
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал3 : 0
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 4 : 0Арсенал
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Арсенал1 : 1
10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур 2 : 2Арсенал
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн0 : 1
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Мн
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 0
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 0 : 1Динамо Мн
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Динамо Мн3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1232
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1226
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1224
6 Неман1221
7 Торпедо-БелАЗ1220
8 Минск1217
9 Витебск1217
10 Гомель1215
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1212
13 Нафтан1210
14
Стыковая зона
Слуцк128
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно120

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