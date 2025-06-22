Арсенал - Динамо Мн 22 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 22-06-2025 15:30
22 Июня 2025 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо Мн, которое состоится 22 Июня 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|4 : 0
|18.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|18.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|12
|32
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|13
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|12
|26
|4
|Ислочь
|13
|24
|5
|Динамо-Брест
|12
|24
|6
|Неман
|12
|21
|7
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|8
|Минск
|12
|17
|9
|Витебск
|12
|17
|10
|Гомель
|12
|15
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|12
|12
|13
|Нафтан
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|12
|0