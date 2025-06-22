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Неман - Минск 22 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 22-06-2025 17:30
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
22 Июня 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Неман
Минск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Минск, которое состоится 22 Июня 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Минск
Минск
История личных встреч
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Неман4 : 0Минск
07.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Минск0 : 2Неман
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Минск0 : 1Неман
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман3 : 0Минск
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман3 : 0Минск
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск0 : 1Неман
18.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман1 : 1Минск
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск3 : 2Неман
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Минск0 : 4Неман
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман0 : 2Минск
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1Неман
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 5Неман
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Неман1 : 2
24.05.2025 Кубок Беларуси Финал Неман3 : 0
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 3Неман
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Минск1 : 5
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 0 : 2Минск
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Минск1 : 2
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 5 : 0Минск
10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Минск2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1232
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1226
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1224
6 Неман1221
7 Торпедо-БелАЗ1220
8 Минск1217
9 Витебск1217
10 Гомель1215
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1212
13 Нафтан1210
14
Стыковая зона
Слуцк128
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно120

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