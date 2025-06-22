Неман - Минск 22 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 22-06-2025 17:30
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
22 Июня 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Минск, которое состоится 22 Июня 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Минск
Минск
История личных встреч
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|4 : 0
|07.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 2
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 4
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 2
|18.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Кубок Беларуси
|Финал
|3 : 0
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
|17.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|10.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|12
|32
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|13
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|12
|26
|4
|Ислочь
|13
|24
|5
|Динамо-Брест
|12
|24
|6
|Неман
|12
|21
|7
|Торпедо-БелАЗ
|12
|20
|8
|Минск
|12
|17
|9
|Витебск
|12
|17
|10
|Гомель
|12
|15
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|12
|12
|13
|Нафтан
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|12
|0