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Манчестер Сити - Аль-Айн 23 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 23-06-2025 03:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
23 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа G. 2-й тур
Манчестер Сити
Аль-Айн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Аль-Айн, которое состоится 23 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Сити
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити3 : 1
17.05.2025 Кубок Англии Финал 1 : 0Манчестер Сити
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 0Манчестер Сити
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур Аль-Айн0 : 5
17.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 8-й тур 2 : 0Аль-Айн
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Аль-Айн1 : 2
03.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур 1 : 1Аль-Айн
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур Аль-Айн1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Бенфика11
3 Бока Хуниорс11
4 Окленд Сити10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Леон00
4 Эсперанс10
5 Лос-Анджелес10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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