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Сиэтл Саундерс - ПСЖ 23 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 23-06-2025 21:00
Стадион: Люмен Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
23 Июня 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа B. 3-й тур
Сиэтл Саундерс
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - ПСЖ, которое состоится 23 Июня 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Люмен Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
США Бриан Шметцер
Испания Луис Энрике
История личных встреч
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур Сиэтл Саундерс1 : 3
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур 2 : 1Сиэтл Саундерс
09.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Сиэтл Саундерс
02.06.2025 США — Major League Soccer МЛС Сиэтл Саундерс2 : 3
29.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Сиэтл Саундерс1 : 0
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур ПСЖ0 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур ПСЖ4 : 0
31.05.2025 Лига чемпионов Финал ПСЖ5 : 0
24.05.2025 Кубок Франции Финал ПСЖ3 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур ПСЖ3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас24
2
1/8 финала
Интер Майами24
3 Порту21
4 Аль-Ахли21
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Ботафого26
2
1/8 финала
ПСЖ23
3 Атлетико М23
4 Сиэтл Саундерс20
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Бенфика11
3 Бока Хуниорс11
4 Окленд Сити10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго26
2
1/8 финала
Челси23
3 Леон00
4 Эсперанс10
5 Лос-Анджелес10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Ривер Плейт13
2
1/8 финала
Интер М11
3 Монтеррей11
4 Урава Ред Даймондс10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Мамелоди Сандаунз13
2
1/8 финала
Боруссия Д11
3 Флуминенсе11
4 Ульсан Хёндэ10
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Манчестер Сити13
3 Видад10
4 Аль-Айн10
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург13
2
1/8 финала
Аль-Хиляль11
3 Реал Мадрид11
4 Пачука10

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