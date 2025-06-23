Испания U19 - Германия U19 23 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 23-06-2025 17:00
23 Июня 2025 года в 18:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2025, 1/2 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U19 - Германия U19, которое состоится 23 Июня 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2025, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания U19
Германия U19
Главные тренеры
|Пако Гальярдо
История личных встреч
|19.06.2025
|U19 ЧЕ-2025
|Группа A. 3-й тур
|0 : 5
|16.06.2025
|U19 ЧЕ-2025
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|13.06.2025
|U19 ЧЕ-2025
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|Финал
|2 : 0
|25.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|1/2 финала
|0 : 1 ДВ
|20.06.2025
|U19 ЧЕ-2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|17.06.2025
|U19 ЧЕ-2025
|Группа B. 2-й тур
|5 : 5
|14.06.2025
|U19 ЧЕ-2025
|Группа B. 1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Испания U19
|3
|9
| 2
1/2 финала
|Румыния U19
|3
|6
|3
|Дания U19
|3
|3
|4
|Черногория U19
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Нидерланды U19
|3
|9
| 2
1/2 финала
|Германия U19
|3
|4
|3
|Англия U19
|3
|2
|4
|Норвегия U19
|3
|1