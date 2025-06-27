Ред Булл Зальцбург - Реал Мадрид 27 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 27-06-2025 03:00
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
27 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Реал Мадрид, которое состоится 27 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Томас Леч
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 1
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|0 : 0
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 2
|09.05.2025
|Австрия — Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|4 : 2
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|3 : 1
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 2
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Интер Майами
|3
|5
|3
|Порту
|3
|2
|4
|Аль-Ахли
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Ботафого
|3
|6
|3
|Атлетико М
|3
|6
|4
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|6
|3
|Бока Хуниорс
|3
|2
|4
|Окленд Сити
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Фламенго
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Челси
|3
|6
|3
|Эсперанс
|3
|3
|4
|Лос-Анджелес
|3
|1
|5
|Леон
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Монтеррей
|3
|5
|3
|Ривер Плейт
|3
|4
|4
|Урава Ред Даймондс
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Флуминенсе
|3
|5
|3
|Мамелоди Сандаунз
|3
|4
|4
|Ульсан Хёндэ
|3
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|6
|3
|Видад
|2
|0
|4
|Аль-Айн
|2
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|2
|4
|3
|Аль-Хиляль
|2
|2
|4
|Пачука
|2
|0