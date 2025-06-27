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Ред Булл Зальцбург - Реал Мадрид 27 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 27-06-2025 03:00
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
27 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур
Ред Булл Зальцбург
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Реал Мадрид, которое состоится 27 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Германия Томас Леч
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Реал Мадрид5 : 1Ред Булл Зальцбург
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 0
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур 1 : 2Ред Булл Зальцбург
24.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Ред Булл Зальцбург4 : 2
18.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 1 : 2Ред Булл Зальцбург
09.05.2025 Австрия — Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур 4 : 2Ред Булл Зальцбург
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур Реал Мадрид3 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур Реал Мадрид1 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Реал Мадрид2 : 0
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 2Реал Мадрид
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас35
2
1/8 финала
Интер Майами35
3 Порту32
4 Аль-Ахли32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ36
2
1/8 финала
Ботафого36
3 Атлетико М36
4 Сиэтл Саундерс30
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенфика37
2
1/8 финала
Бавария36
3 Бока Хуниорс32
4 Окленд Сити31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго37
2
1/8 финала
Челси36
3 Эсперанс33
4 Лос-Анджелес31
5 Леон00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Интер М37
2
1/8 финала
Монтеррей35
3 Ривер Плейт34
4 Урава Ред Даймондс30
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д37
2
1/8 финала
Флуминенсе35
3 Мамелоди Сандаунз34
4 Ульсан Хёндэ30
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити26
3 Видад20
4 Аль-Айн20
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид24
2
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург24
3 Аль-Хиляль22
4 Пачука20

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