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Аль-Хиляль - Пачука 27 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 27-06-2025 03:00
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
27 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур
Аль-Хиляль
Пачука

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Пачука, которое состоится 27 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Мексика Хайме Артуро Лосано
История личных встреч
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур 0 : 0Аль-Хиляль
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Хиляль2 : 0
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур 1 : 1Аль-Хиляль
16.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур 3 : 4Аль-Хиляль
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур 3 : 1Пачука
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур Пачука1 : 2
11.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч 2 : 0Пачука
08.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 1-й матч Пачука0 : 0
28.04.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. Рекласификасьон. Финал 1 : 2Пачука
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас35
2
1/8 финала
Интер Майами35
3 Порту32
4 Аль-Ахли32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ36
2
1/8 финала
Ботафого36
3 Атлетико М36
4 Сиэтл Саундерс30
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенфика37
2
1/8 финала
Бавария36
3 Бока Хуниорс32
4 Окленд Сити31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго37
2
1/8 финала
Челси36
3 Эсперанс33
4 Лос-Анджелес31
5 Леон00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Интер М37
2
1/8 финала
Монтеррей35
3 Ривер Плейт34
4 Урава Ред Даймондс30
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д37
2
1/8 финала
Флуминенсе35
3 Мамелоди Сандаунз34
4 Ульсан Хёндэ30
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Манчестер Сити26
3 Видад20
4 Аль-Айн20
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид24
2
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург24
3 Аль-Хиляль22
4 Пачука20

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