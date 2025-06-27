Аль-Хиляль - Пачука 27 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 27-06-2025 03:00
Стадион: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США), вместимость: 30109
27 Июня 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Пачука, которое состоится 27 Июня 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Группа H. 3-й тур, оно проводится на стадионе: ГЕОДИС Парк (Нэшвилл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Хайме Артуро Лосано
История личных встреч
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|0 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|1 : 1
|16.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|3 : 4
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|3 : 1
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|08.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.04.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. Рекласификасьон. Финал
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Интер Майами
|3
|5
|3
|Порту
|3
|2
|4
|Аль-Ахли
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Ботафого
|3
|6
|3
|Атлетико М
|3
|6
|4
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|6
|3
|Бока Хуниорс
|3
|2
|4
|Окленд Сити
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Фламенго
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Челси
|3
|6
|3
|Эсперанс
|3
|3
|4
|Лос-Анджелес
|3
|1
|5
|Леон
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Монтеррей
|3
|5
|3
|Ривер Плейт
|3
|4
|4
|Урава Ред Даймондс
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Флуминенсе
|3
|5
|3
|Мамелоди Сандаунз
|3
|4
|4
|Ульсан Хёндэ
|3
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|6
|3
|Видад
|2
|0
|4
|Аль-Айн
|2
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|2
|4
|3
|Аль-Хиляль
|2
|2
|4
|Пачука
|2
|0