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Минск - Славия-Мозырь 27 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 27-06-2025 18:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
27 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Минск
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Славия-Мозырь, которое состоится 27 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Минск1 : 1Славия-Мозырь
16.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 1Минск
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 0Минск
17.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск2 : 0Славия-Мозырь
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск5 : 0Славия-Мозырь
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь4 : 2Минск
24.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск0 : 6Славия-Мозырь
11.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 2Минск
21.10.2020 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск2 : 1Славия-Мозырь
25.04.2020 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь1 : 3Минск
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 1Минск
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Минск1 : 5
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 0 : 2Минск
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Минск1 : 2
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 5 : 0Минск
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 1
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 1 : 2Славия-Мозырь
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 0
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1333
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1326
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1324
6 Неман1324
7 Торпедо-БелАЗ1323
8 Гомель1318
9 Минск1317
10 Витебск1317
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1315
13 Слуцк1311
14
Стыковая зона
Нафтан1310
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно131

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