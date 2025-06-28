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Бенфика - Челси 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 22:00
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
28 Июня 2025 года в 23:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Бенфика
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Челси, которое состоится 28 Июня 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
15.05.2013 Лига Европы Финал Бенфика1 : 2Челси
04.04.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Челси2 : 1Бенфика
27.03.2012 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бенфика0 : 1Челси
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур Бенфика1 : 0
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бенфика6 : 0
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 1-й тур 2 : 2Бенфика
25.05.2025 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 3 ДВ
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Бенфика
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 3-й тур 0 : 3Челси
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур 3 : 1Челси
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур Челси2 : 0
28.05.2025 Лига конференций Финал 1 : 4Челси
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1Челси
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Палмейрас35
2
1/8 финала
Интер Майами35
3 Порту32
4 Аль-Ахли32
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ36
2
1/8 финала
Ботафого36
3 Атлетико М36
4 Сиэтл Саундерс30
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенфика37
2
1/8 финала
Бавария36
3 Бока Хуниорс32
4 Окленд Сити31
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Фламенго37
2
1/8 финала
Челси36
3 Эсперанс33
4 Лос-Анджелес31
5 Леон00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Интер М37
2
1/8 финала
Монтеррей35
3 Ривер Плейт34
4 Урава Ред Даймондс30
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д37
2
1/8 финала
Флуминенсе35
3 Мамелоди Сандаунз34
4 Ульсан Хёндэ30
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Манчестер Сити39
2
1/8 финала
Ювентус36
3 Аль-Айн33
4 Видад30
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид37
2
1/8 финала
Аль-Хиляль35
3 Ред Булл Зальцбург34
4 Пачука30

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