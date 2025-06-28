Бенфика - Челси 28 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 28-06-2025 22:00
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
28 Июня 2025 года в 23:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Челси, которое состоится 28 Июня 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Энцо Мареска
История личных встреч
|15.05.2013
|Лига Европы
|Финал
|1 : 2
|04.04.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|27.03.2012
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 2-й тур
|6 : 0
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 1-й тур
|2 : 2
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|28.05.2025
|Лига конференций
|Финал
|1 : 4
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Палмейрас
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Интер Майами
|3
|5
|3
|Порту
|3
|2
|4
|Аль-Ахли
|3
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Ботафого
|3
|6
|3
|Атлетико М
|3
|6
|4
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|6
|3
|Бока Хуниорс
|3
|2
|4
|Окленд Сити
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Фламенго
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Челси
|3
|6
|3
|Эсперанс
|3
|3
|4
|Лос-Анджелес
|3
|1
|5
|Леон
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Монтеррей
|3
|5
|3
|Ривер Плейт
|3
|4
|4
|Урава Ред Даймондс
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Флуминенсе
|3
|5
|3
|Мамелоди Сандаунз
|3
|4
|4
|Ульсан Хёндэ
|3
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|3
|6
|3
|Аль-Айн
|3
|3
|4
|Видад
|3
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|3
|5
|3
|Ред Булл Зальцбург
|3
|4
|4
|Пачука
|3
|0