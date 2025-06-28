Ислочь - Торпедо-БелАЗ 28 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 28-06-2025 13:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
28 Июня 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 28 Июня 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|10.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|23.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|16.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 4
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|4 : 0
|17.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 2
|24.05.2025
|Кубок Беларуси
|Финал
|3 : 0
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|13
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|13
|26
|4
|Ислочь
|13
|24
|5
|Динамо-Брест
|13
|24
|6
|Неман
|13
|24
|7
|Торпедо-БелАЗ
|13
|23
|8
|Гомель
|13
|18
|9
|Минск
|13
|17
|10
|Витебск
|13
|17
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|13
|15
|13
|Слуцк
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|13
|1