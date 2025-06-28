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Ислочь - Торпедо-БелАЗ 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 13:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
28 Июня 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Ислочь
Торпедо-БелАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 28 Июня 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Ислочь0 : 1Торпедо-БелАЗ
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВИслочь
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь1 : 2Торпедо-БелАЗ
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь3 : 0Торпедо-БелАЗ
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Ислочь
25.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь0 : 0Торпедо-БелАЗ
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 4Ислочь
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Ислочь0 : 1
30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 1 : 2Ислочь
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Ислочь4 : 0
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 1 : 1Ислочь
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 5Торпедо-БелАЗ
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
24.05.2025 Кубок Беларуси Финал 3 : 0Торпедо-БелАЗ
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1333
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1326
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1324
6 Неман1324
7 Торпедо-БелАЗ1323
8 Гомель1318
9 Минск1317
10 Витебск1317
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1315
13 Слуцк1311
14
Стыковая зона
Нафтан1310
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно131

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