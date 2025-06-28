11:13 ()
Свернуть список

Витебск - Неман 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 15:00
28 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Витебск
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Неман, которое состоится 28 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Неман
Гродно
История личных встреч
07.05.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Витебск1 : 0Неман
15.04.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман3 : 0Витебск
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1Неман
21.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Неман0 : 1Витебск
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Неман2 : 1Витебск
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск0 : 0Неман
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман1 : 1Витебск
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск2 : 2Неман
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 0Неман
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман0 : 0Витебск
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 3 : 2Витебск
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск2 : 1
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 2 : 0Витебск
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 3
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 1 : 1Витебск
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Неман2 : 1
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 1Неман
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 1 : 5Неман
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Неман1 : 2
24.05.2025 Кубок Беларуси Финал Неман3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1333
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1326
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1324
6 Неман1324
7 Торпедо-БелАЗ1323
8 Гомель1318
9 Минск1317
10 Витебск1317
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1315
13 Слуцк1311
14
Стыковая зона
Нафтан1310
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно131

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close