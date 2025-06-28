Витебск - Неман 28 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 28-06-2025 15:00
28 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Неман, которое состоится 28 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Неман
Гродно
История личных встреч
|07.05.2025
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|15.04.2025
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 0
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|12.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2023
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|14.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|18.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Кубок Беларуси
|Финал
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|13
|33
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|13
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|13
|26
|4
|Ислочь
|13
|24
|5
|Динамо-Брест
|13
|24
|6
|Неман
|13
|24
|7
|Торпедо-БелАЗ
|13
|23
|8
|Гомель
|13
|18
|9
|Минск
|13
|17
|10
|Витебск
|13
|17
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|13
|15
|13
|Слуцк
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|13
|1