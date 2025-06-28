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Гомель - Макслайн 28 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 28-06-2025 17:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
28 Июня 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Гомель
Макслайн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Макслайн, которое состоится 28 Июня 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Макслайн
Витебск
История личных встреч
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 1Гомель
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 2
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 0 : 3Гомель
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 1
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Гомель2 : 0
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Макслайн0 : 0
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Макслайн
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Макслайн2 : 0
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 2Макслайн
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Макслайн2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1333
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1327
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1326
4 Ислочь1324
5 Динамо-Брест1324
6 Неман1324
7 Торпедо-БелАЗ1323
8 Гомель1318
9 Минск1317
10 Витебск1317
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1315
13 Слуцк1311
14
Стыковая зона
Нафтан1310
15
Зона вылета
Сморгонь135
16
Зона вылета
Молодечно131

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