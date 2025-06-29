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Нафтан - БАТЭ 29 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 29-06-2025 16:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
29 Июня 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Нафтан
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - БАТЭ, которое состоится 29 Июня 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
10.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
30.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0БАТЭ
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Нафтан0 : 7БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2Нафтан
28.10.2017 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
16.06.2017 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 3БАТЭ
25.09.2016 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ4 : 1Нафтан
16.05.2016 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан3 : 2БАТЭ
25.10.2015 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ2 : 1Нафтан
22.06.2015 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Нафтан1 : 2БАТЭ
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 1 : 0Нафтан
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 1
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 1 : 0Нафтан
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Нафтан1 : 3
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 2 : 0Нафтан
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 1 : 1БАТЭ
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур БАТЭ1 : 5
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 3 : 2БАТЭ
26.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур БАТЭ2 : 2
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур 2 : 1БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1436
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1428
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1426
4 Динамо Мн1326
5 Неман1425
6 Ислочь1424
7 Динамо-Брест1324
8 Минск1418
9 Витебск1418
10 Гомель1418
11 БАТЭ1315
12 Арсенал1315
13 Слуцк1311
14
Стыковая зона
Нафтан1310
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно144

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