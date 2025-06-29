Нафтан - БАТЭ 29 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 29-06-2025 16:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
29 Июня 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - БАТЭ, которое состоится 29 Июня 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|10.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 7
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|28.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|16.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|25.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|4 : 1
|16.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 2
|25.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|22.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|16.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 2
|26.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|14
|28
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|14
|26
|4
|Динамо Мн
|13
|26
|5
|Неман
|14
|25
|6
|Ислочь
|14
|24
|7
|Динамо-Брест
|13
|24
|8
|Минск
|14
|18
|9
|Витебск
|14
|18
|10
|Гомель
|14
|18
|11
|БАТЭ
|13
|15
|12
|Арсенал
|13
|15
|13
|Слуцк
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|14
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|14
|4