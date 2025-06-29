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Тобол - Женис 29 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 29-06-2025 15:00
29 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Тобол
Женис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Женис, которое состоится 29 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Женис
Астана
История личных встреч
08.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 2-й тур Женис0 : 0Тобол
04.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Женис2 : 1Тобол
27.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Тобол1 : 1Женис
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Тобол2 : 1
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Тобол
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Тобол5 : 0
25.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Тобол
10.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур 1 : 3Тобол
21.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Женис2 : 0
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Женис
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Женис2 : 2
24.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур 4 : 2Женис
18.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Женис0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана1433
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат1430
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1227
4 Актобе1426
5 Елимай1321
6 Окжетпес1421
7 Ордабасы1219
8 Кызыл-Жар1314
9 Женис1313
10 Жетысу1413
11 Кайсар1413
12
Зона вылета
Улытау1412
13
Зона вылета
Туран1311
14
Зона вылета
Атырау165

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