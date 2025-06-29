Тобол - Женис 29 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 29-06-2025 15:00
29 Июня 2025 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Женис, которое состоится 29 Июня 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Женис
Астана
История личных встреч
|08.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|25.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|24.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|14
|33
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|14
|30
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|12
|27
|4
|Актобе
|14
|26
|5
|Елимай
|13
|21
|6
|Окжетпес
|14
|21
|7
|Ордабасы
|12
|19
|8
|Кызыл-Жар
|13
|14
|9
|Женис
|13
|13
|10
|Жетысу
|14
|13
|11
|Кайсар
|14
|13
| 12
Зона вылета
|Улытау
|14
|12
| 13
Зона вылета
|Туран
|13
|11
| 14
Зона вылета
|Атырау
|16
|5