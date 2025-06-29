Зенит - Црвена Звезда 29 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 29-06-2025 18:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
29 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Црвена Звезда, которое состоится 29 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|08.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|22.11.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|29.06.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июнь 2019
|1 : 0
|07.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Февраль 2018
|1 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 6
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|16.05.2025
|Россия — МФЛ
|10-й тур
|7 : 1
|24.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 3
|11.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|5 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.