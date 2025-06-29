23:55 ()
Свернуть список

Зенит - Црвена Звезда 29 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 29-06-2025 18:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
29 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Црвена Звезда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Црвена Звезда, которое состоится 29 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
08.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит1 : 2Црвена Звезда
23.03.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Црвена Звезда1 : 0Зенит
04.07.2023 Кубок PARI Премьер Црвена Звезда2 : 1Зенит
22.11.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит3 : 1Црвена Звезда
03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит2 : 1Црвена Звезда
29.06.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июнь 2019 Зенит1 : 0Црвена Звезда
07.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Февраль 2018 Зенит1 : 0Црвена Звезда
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Зенит2 : 3
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур 1 : 6Зенит
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит3 : 0
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Зенит
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Зенит7 : 1
24.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Црвена Звезда3 : 1
17.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 3 : 3Црвена Звезда
11.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Црвена Звезда1 : 1
03.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Црвена Звезда
27.04.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Црвена Звезда5 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close