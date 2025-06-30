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Динамо М - ОФК Белград 30 Июня прямая трансляция

Начало трансляции: 30-06-2025 18:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
30 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 1-й тур
Динамо М
ОФК Белград

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - ОФК Белград, которое состоится 30 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва, Россия
ОФК Белград
Белград, Сербия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Босния и Герцеговина Симо Крунич
История личных встреч
06.07.2024 BetBoom Братский Кубок 2-й тур Динамо М2 : 0ОФК Белград
22.02.2012 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2012 Динамо М0 : 2ОФК Белград
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур 1 : 1Динамо М
26.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М3 : 0
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Динамо М1 : 0
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 0Динамо М
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 1
25.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур ОФК Белград2 : 3
17.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 3 : 2ОФК Белград
11.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур ОФК Белград1 : 0
02.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур ОФК Белград1 : 2
27.04.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 5 : 2ОФК Белград
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М00
2 ОФК Белград00
3 Партизан00
4 ЦСКА00

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