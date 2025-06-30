Динамо М - ОФК Белград 30 Июня прямая трансляция
Начало трансляции: 30-06-2025 18:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
30 Июня 2025 года в 19:00 (+03:00). BetBoom Братский Кубок, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - ОФК Белград, которое состоится 30 Июня 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: BetBoom Братский Кубок, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва, Россия
ОФК Белград
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Симо Крунич
История личных встреч
|06.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|2 : 0
|22.02.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2012
|0 : 2
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 1
|26.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|2 : 3
|17.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|3 : 2
|11.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|02.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|2
|ОФК Белград
|0
|0
|3
|Партизан
|0
|0
|4
|ЦСКА
|0
|0