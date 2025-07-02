Боруссия Д - Монтеррей 02 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-07-2025 03:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
02 Июля 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Монтеррей, которое состоится 02 Июля 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Доменек Торрент
История личных встреч
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 2-й тур
|3 : 4
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 3-й тур
|0 : 4
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.05.2025
|Мексика — Лига МХ
|Клаусура. 1/4 финала. 1-й матч
|3 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|30.06
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|01.07
| Реал Мадрид
Ювентус
|01.07
| Боруссия Д
Монтеррей
|02.07
1/4 финала
| Winner EF5
Winner EF6
|04.07
| Палмейрас
Челси
|05.07
| ПСЖ
Бавария
|05.07
| Winner EF7
Winner EF8
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07