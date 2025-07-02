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Боруссия Д - Монтеррей 02 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-07-2025 03:00
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
02 Июля 2025 года в 04:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала
Боруссия Д
Монтеррей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Монтеррей, которое состоится 02 Июля 2025 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Испания Доменек Торрент
История личных встреч
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 3-й тур Боруссия Д1 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 2-й тур 3 : 4Боруссия Д
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 1-й тур 0 : 0Боруссия Д
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Боруссия Д3 : 0
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 4Боруссия Д
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 3-й тур 0 : 4Монтеррей
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур 0 : 0Монтеррей
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур Монтеррей1 : 1
11.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Монтеррей
08.05.2025 Мексика — Лига МХ Клаусура. 1/4 финала. 1-й матч Монтеррей3 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
30.06
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
01.07
Реал Мадрид
Ювентус
01.07
Боруссия Д
Монтеррей
02.07
1/4 финала
Winner EF5
Winner EF6
04.07
Палмейрас
Челси
05.07
ПСЖ
Бавария
05.07
Winner EF7
Winner EF8
05.07
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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