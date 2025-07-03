Макслайн - Динамо Мн 03 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 03-07-2025 17:00
03 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Динамо Мн, которое состоится 03 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Макслайн
Витебск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|5 : 0
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|18.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|14
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|14
|28
|4
|Торпедо-БелАЗ
|14
|26
|5
|Неман
|14
|25
|6
|Ислочь
|14
|24
|7
|Динамо-Брест
|14
|24
|8
|Минск
|14
|18
|9
|Арсенал
|14
|18
|10
|Витебск
|14
|18
|11
|Гомель
|14
|18
|12
|БАТЭ
|14
|16
|13
|Слуцк
|14
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|14
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|14
|4