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Макслайн - Динамо Мн 03 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 03-07-2025 17:00
03 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Макслайн
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Динамо Мн, которое состоится 03 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Макслайн
Витебск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 2Макслайн
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Макслайн0 : 0
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Макслайн
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Макслайн2 : 0
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 2Макслайн
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Динамо Мн5 : 0
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 1Динамо Мн
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн0 : 1
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Мн
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1436
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1429
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1428
4 Торпедо-БелАЗ1426
5 Неман1425
6 Ислочь1424
7 Динамо-Брест1424
8 Минск1418
9 Арсенал1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1411
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно144

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