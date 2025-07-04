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Динамо-Брест - Слуцк 04 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-07-2025 17:45
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
04 Июля 2025 года в 18:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Динамо-Брест
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Слуцк, которое состоится 04 Июля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
04.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест1 : 2Слуцк
17.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Слуцк1 : 4Динамо-Брест
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1Слуцк
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
17.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
29.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 1Динамо-Брест
22.10.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест3 : 1Слуцк
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 1Динамо-Брест
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 5 : 0Динамо-Брест
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест0 : 1
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо-Брест
30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 2
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 3Динамо-Брест
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 3
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Слуцк1 : 0
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 1
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Слуцк0 : 3
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 0 : 1Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1436
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1429
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1428
4 Торпедо-БелАЗ1426
5 Неман1425
6 Ислочь1424
7 Динамо-Брест1424
8 Минск1418
9 Арсенал Дз1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1411
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно144

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