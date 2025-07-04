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Шахтер - Горица 04 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-07-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
04 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтер - Горица, которое состоится 04 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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