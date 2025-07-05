Реал Мадрид - Боруссия Д 05 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-07-2025 22:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
05 Июля 2025 года в 23:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала
Главный судья: Рамон Абатти (Бразилия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Боруссия Д, которое состоится 05 Июля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|нп
|Арда Гюлер
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|пз
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|13
|пз
|Паскаль Грос
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|27
|пз
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Нико Ковач
История личных встреч
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 2
|01.06.2024
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|06.12.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|3 : 2
|26.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|1 : 3
|07.12.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|2 : 2
|27.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|08.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|30.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|24.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 1
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|3 : 1
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|02.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 1
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 3-й тур
|1 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 2-й тур
|3 : 4
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Клубный чемпионат мира наконец можно полноценно смотреть! Он очистился от «Оклендов», «Ульсанов», «Сиэтлов» и прочих «Аль-Ахли». Остались самые сильные и интересные.Симоне Индзаги — король Востока, а «Челси» крадётся к финалу Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025: «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|0 : 2
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|3 : 4 ДВ
| Реал Мадрид
Ювентус
|1 : 0
| Боруссия Д
Монтеррей
|2 : 1
1/4 финала
| Флуминенсе
Аль-Хиляль
|04.07
| Палмейрас
Челси
|05.07
| ПСЖ
Бавария
|05.07
| Реал Мадрид
Боруссия Д
|05.07
1/2 финала
| Winner QF 1
Winner QF 2
|08.07
| Winner QF 3
Winner QF 4
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07