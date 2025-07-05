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Реал Мадрид - Боруссия Д 05 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-07-2025 22:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
05 Июля 2025 года в 23:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала
Главный судья: Рамон Абатти (Бразилия);
Реал Мадрид
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Боруссия Д, которое состоится 05 Июля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
24 Испания зщ Дин Хёйсен
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
5 Англия пз Джуд Беллингем
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
15 Турция нп Арда Гюлер
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Швейцария вр Грегор Кобель
25 Германия зщ Никлас Зюле
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия пз Юлиан Рюэрсон
8 Германия пз Феликс Нмеча
13 Германия пз Паскаль Грос
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
27 Германия пз Карим Адейеми
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Реал Мадрид5 : 2Боруссия Д
01.06.2024 Лига чемпионов Финал Боруссия Д0 : 2Реал Мадрид
06.12.2017 Лига чемпионов Группа H. 6-й тур Реал Мадрид3 : 2Боруссия Д
26.09.2017 Лига чемпионов Группа H. 2-й тур Боруссия Д1 : 3Реал Мадрид
07.12.2016 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Реал Мадрид2 : 2Боруссия Д
27.09.2016 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Боруссия Д2 : 2Реал Мадрид
08.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Боруссия Д2 : 0Реал Мадрид
02.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 0Боруссия Д
30.04.2013 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 0Боруссия Д
24.04.2013 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Боруссия Д4 : 1Реал Мадрид
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Реал Мадрид1 : 0
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур 0 : 3Реал Мадрид
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур Реал Мадрид3 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур Реал Мадрид1 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Реал Мадрид2 : 0
02.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Боруссия Д2 : 1
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 3-й тур Боруссия Д1 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 2-й тур 3 : 4Боруссия Д
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 1-й тур 0 : 0Боруссия Д
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Боруссия Д3 : 0
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Клубный чемпионат мира наконец можно полноценно смотреть! Он очистился от «Оклендов», «Ульсанов», «Сиэтлов» и прочих «Аль-Ахли». Остались самые сильные и интересные.Симоне Индзаги — король Востока, а «Челси» крадётся к финалу Новый «Реал», агония «Интера» и лучший бразилец. 5 главных выводов по 1/8 финала КЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025: «Реал» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
0 : 2
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
3 : 4 ДВ
Реал Мадрид
Ювентус
1 : 0
Боруссия Д
Монтеррей
2 : 1
1/4 финала
Флуминенсе
Аль-Хиляль
04.07
Палмейрас
Челси
05.07
ПСЖ
Бавария
05.07
Реал Мадрид
Боруссия Д
05.07
1/2 финала
Winner QF 1
Winner QF 2
08.07
Winner QF 3
Winner QF 4
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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