Славия-Мозырь - Витебск 05 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-07-2025 17:45
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
05 Июля 2025 года в 18:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Витебск, которое состоится 05 Июля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Витебск
Витебск
История личных встреч
|09.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|28.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 3
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 3
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|25.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|20.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|23.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Макслайн
|15
|39
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|29
|4
|Славия-Мозырь
|14
|28
|5
|Неман
|15
|28
|6
|Динамо-Брест
|15
|27
|7
|Ислочь
|15
|24
|8
|Минск
|14
|18
|9
|Арсенал Дз
|14
|18
|10
|Витебск
|14
|18
|11
|Гомель
|14
|18
|12
|БАТЭ
|14
|16
|13
|Слуцк
|15
|11
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|14
|5
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|15
|4