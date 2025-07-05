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Славия-Мозырь - Витебск 05 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-07-2025 17:45
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
05 Июля 2025 года в 18:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Славия-Мозырь
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Витебск, которое состоится 05 Июля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Витебск
Витебск
История личных встреч
09.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь1 : 2Витебск
30.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3Славия-Мозырь
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск0 : 3Славия-Мозырь
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск2 : 2Славия-Мозырь
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь0 : 2Витебск
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь1 : 1Витебск
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск2 : 3Славия-Мозырь
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Витебск0 : 2Славия-Мозырь
25.09.2019 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 1Витебск
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 1
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 1 : 2Славия-Мозырь
20.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 0
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Витебск0 : 0
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 3 : 2Витебск
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск2 : 1
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур 2 : 0Витебск
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Макслайн1539
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1529
4 Славия-Мозырь1428
5 Неман1528
6 Динамо-Брест1527
7 Ислочь1524
8 Минск1418
9 Арсенал Дз1418
10 Витебск1418
11 Гомель1418
12 БАТЭ1416
13 Слуцк1511
14
Стыковая зона
Нафтан1411
15
Зона вылета
Сморгонь145
16
Зона вылета
Молодечно154

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