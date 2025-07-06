Спартак М - Крылья Советов 06 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-07-2025 16:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
06 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 06 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Крылья Советов
Самара, Россия
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|05.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 4
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|09.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 3
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|5 : 0
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 4
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|3 : 1
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|3 : 3
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2