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Спартак М - Крылья Советов 06 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-07-2025 16:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
06 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Спартак М
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 06 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Крылья Советов
Самара, Россия
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Крылья Советов0 : 2Спартак М
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Спартак М4 : 1Крылья Советов
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Крылья Советов0 : 3Спартак М
05.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов3 : 4Спартак М
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Спартак М2 : 1Крылья Советов
09.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Крылья Советов
01.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Крылья Советов4 : 0Спартак М
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Крылья Советов1 : 0Спартак М
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 1Спартак М
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 1 : 3Спартак М
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 1
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Спартак М1 : 0
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур 1 : 0Спартак М
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Спартак М5 : 0
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Крылья Советов1 : 4
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур 3 : 1Крылья Советов
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Крылья Советов3 : 3
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Крылья Советов
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Крылья Советов0 : 2Спартак М

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