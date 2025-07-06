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Зенит - Балтика 06 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-07-2025 18:30
Стадион: Смена — поле №1 (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3000
06 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 06 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Смена — поле №1 (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Балтика
Калининград, Россия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Зенит2 : 0Балтика
02.06.2024 Fonbet Кубок России Суперфинал Балтика1 : 2Зенит
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0Балтика
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика0 : 2Зенит
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 0Зенит
25.09.2012 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 2Зенит
25.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 29-й тур Балтика3 : 2Зенит
24.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 14-й тур Зенит2 : 2Балтика
14.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 31-й тур Зенит0 : 1Балтика
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 1 : 4Зенит
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит2 : 0
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит3 : 0
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Зенит2 : 3
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур 1 : 6Зенит
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 0 : 0Балтика
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Балтика1 : 0
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур 2 : 0Балтика
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 0Балтика
17.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Балтика0 : 0

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