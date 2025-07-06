Зенит - Балтика 06 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-07-2025 18:30
Стадион: Смена — поле №1 (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3000
06 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 06 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Смена — поле №1 (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Балтика
Калининград, Россия
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|02.06.2024
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 2
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|25.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|29-й тур
|3 : 2
|24.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|14-й тур
|2 : 2
|14.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|31-й тур
|0 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 4
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 6
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 0