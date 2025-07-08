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Левадия - РФШ 08 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-07-2025 18:30
Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
08 Июля 2025 года в 19:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Левадия
РФШ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левадия - РФШ, которое состоится 08 Июля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Левадия
Таллин, Эстония
РФШ
Рига, Латвия
Главные тренеры
Испания Курро Торрес
Латвия Виктор Мороз
История личных встреч
04.07.2025 Эстония — Мейстрилига 19-й тур 0 : 3Левадия
27.06.2025 Эстония — Мейстрилига 18-й тур Левадия2 : 1
21.06.2025 Эстония — Мейстрилига 20-й тур Левадия3 : 1
18.06.2025 Эстония — Мейстрилига 17-й тур Левадия4 : 0
14.06.2025 Эстония — Мейстрилига 16-й тур 1 : 2Левадия
04.07.2025 Латвия — Высшая лига 22-й тур РФШ2 : 1
30.06.2025 Латвия — Высшая лига 21-й тур 1 : 7РФШ
26.06.2025 Латвия — Высшая лига 20-й тур 0 : 1РФШ
22.06.2025 Латвия — Высшая лига 19-й тур РФШ1 : 0
18.06.2025 Латвия — Высшая лига 18-й тур 3 : 1РФШ
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
08.0715.07
Иберия 1999
Мальмё
08.0715.07
Ноа
Будучность
08.0715.07
Левадия
РФШ
08.0715.07
Олимпия Л
Кайрат
08.0715.07
ТНС
Шкендия
08.0715.07
Викингур Г
Линкольн
08.0715.07
Команда12
Дрита
Дифферданж
08.0715.07
Виртус
Зриньски
08.0715.07
Эгнатия
Брейдаблик
08.0715.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
09.0715.07
Лудогорец
Динамо Мн
09.0716.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
09.0715.07
Шелбурн
Линфилд
09.0716.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
22.0722.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
22.0722.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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