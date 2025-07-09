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ПСЖ - Реал Мадрид 09 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-07-2025 21:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
09 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
ПСЖ
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реал Мадрид, которое состоится 09 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
4 Бразилия зщ Лукас Бералдо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
35 Испания зщ Рауль Асенсио
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Англия пз Джуд Беллингем
15 Турция нп Арда Гюлер
30 Испания нп Гонсало Торрес
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
09.03.2022 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1ПСЖ
15.02.2022 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ1 : 0Реал Мадрид
26.11.2019 Лига чемпионов Группа А. 5-й тур Реал Мадрид2 : 2ПСЖ
18.09.2019 Лига чемпионов Группа А. 1-й тур ПСЖ3 : 0Реал Мадрид
06.03.2018 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч ПСЖ1 : 2Реал Мадрид
14.02.2018 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 1ПСЖ
28.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Реал Мадрид1 : 3ПСЖ
03.11.2015 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур Реал Мадрид1 : 0ПСЖ
21.10.2015 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур ПСЖ0 : 0Реал Мадрид
02.01.2014 Товарищеские матчи (клубы) - 2014 Январь 2014 ПСЖ0 : 1Реал Мадрид
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала ПСЖ2 : 0
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала ПСЖ4 : 0
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур 0 : 2ПСЖ
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур ПСЖ0 : 1
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур ПСЖ4 : 0
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала Реал Мадрид3 : 2
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Реал Мадрид1 : 0
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур 0 : 3Реал Мадрид
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 2-й тур Реал Мадрид3 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 1-й тур Реал Мадрид1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира — 2025: «ПСЖ» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
0 : 2
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
3 : 4 ДВ
Реал Мадрид
Ювентус
1 : 0
Боруссия Д
Монтеррей
2 : 1
1/4 финала
Флуминенсе
Аль-Хиляль
2 : 1
Палмейрас
Челси
1 : 2
ПСЖ
Бавария
2 : 0
Реал Мадрид
Боруссия Д
3 : 2
1/2 финала
Флуминенсе
Челси
08.07
ПСЖ
Реал Мадрид
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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