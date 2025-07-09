ПСЖ - Реал Мадрид 09 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-07-2025 21:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
09 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Реал Мадрид, которое состоится 09 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|4
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|15
|нп
|Арда Гюлер
|30
|нп
|Гонсало Торрес
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|09.03.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|15.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа А. 5-й тур
|2 : 2
|18.09.2019
|Лига чемпионов
|Группа А. 1-й тур
|3 : 0
|06.03.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|14.02.2018
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|28.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|1 : 3
|03.11.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|1 : 0
|21.10.2015
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|02.01.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Январь 2014
|0 : 1
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 2-й тур
|3 : 1
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира — 2025: «ПСЖ» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|0 : 2
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|3 : 4 ДВ
| Реал Мадрид
Ювентус
|1 : 0
| Боруссия Д
Монтеррей
|2 : 1
1/4 финала
| Флуминенсе
Аль-Хиляль
|2 : 1
| Палмейрас
Челси
|1 : 2
| ПСЖ
Бавария
|2 : 0
| Реал Мадрид
Боруссия Д
|3 : 2
1/2 финала
| Флуминенсе
Челси
|08.07
| ПСЖ
Реал Мадрид
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07