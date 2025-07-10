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Шахтёр - Ильвес 10 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-07-2025 20:00
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
10 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шахтёр
Ильвес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Ильвес, которое состоится 10 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Ильвес
Тампере, Финляндия
Главные тренеры
НидерландыМарино Пушич
ФинляндияЙоонас Рантанен
История личных встреч
24.05.2025Украина — Премьер-лига30-й тур1 : 1Шахтёр
18.05.2025Украина — Премьер-лига29-й тур1 : 4Шахтёр
14.05.2025Кубок УкраиныФиналШахтёр1 : 1 6 : 5
09.05.2025Украина — Премьер-лига28-й тур0 : 0Шахтёр
03.05.2025Украина — Премьер-лига27-й тур0 : 3Шахтёр
05.07.2025Финляндия — ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й тур1 : 1Ильвес
02.07.2025Финляндия — ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й турИльвес2 : 1
28.06.2025Финляндия — ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й тур0 : 4Ильвес
18.06.2025Финляндия — ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й турИльвес2 : 3
14.06.2025Финляндия — ВейккауслиигаВейккауслиига. 1-й тур0 : 3Ильвес
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
10.0717.07
АЕК Ларнака
Партизан
10.0717.07
Шериф
Приштина
10.0717.07
Пакш
ЧФР Клуж
10.0717.07
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
10.0717.07
Шахтёр
Ильвес
10.0717.07
Спартак Тр
Хеккен
10.0717.07
Легия
Актобе
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
24.0731.07
Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
24.0731.07
FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
24.0731.07
Команда12
Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
24.0724.07
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
24.0731.07
Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07

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