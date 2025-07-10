Шахтёр - Ильвес 10 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-07-2025 20:00
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
10 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Ильвес, которое состоится 10 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Ильвес
Тампере, Финляндия
Главные тренеры
|Марино Пушич
|Йоонас Рантанен
История личных встреч
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|14.05.2025
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 1 6 : 5
|09.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|05.07.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|02.07.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 1
|28.06.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 4
|18.06.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 3
|14.06.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|10.07
|17.07
| АЕК Ларнака
Партизан
|10.07
|17.07
| Шериф
Приштина
|10.07
|17.07
| Пакш
ЧФР Клуж
|10.07
|17.07
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|10.07
|17.07
| Шахтёр
Ильвес
|10.07
|17.07
| Спартак Тр
Хеккен
|10.07
|17.07
| Легия
Актобе
|10.07
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
|24.07
|31.07
| Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
|24.07
|31.07
| FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
|24.07
|31.07
| Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
|24.07
|24.07
| Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
|24.07
|31.07
| Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
|24.07
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|24.07
|31.07