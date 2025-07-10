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Легия - Актобе 10 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-07-2025 21:00
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
10 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Легия
Актобе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Актобе, которое состоится 10 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Актобе
Актобе, Казахстан
Главные тренеры
Португалия Гонсалу Фейо
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
28.08.2014 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Легия2 : 0Актобе
21.08.2014 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Актобе0 : 1Легия
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Легия2 : 2
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 3 : 1Легия
15.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 0 : 2Легия
11.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Легия0 : 1
26.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур 1 : 3Легия
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Актобе2 : 0
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 0 : 3Актобе
22.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Актобе0 : 1
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Актобе
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Актобе1 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
10.0717.07
АЕК Ларнака
Партизан
10.0717.07
Шериф
Приштина
10.0717.07
Пакш
ЧФР Клуж
10.0717.07
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
10.0717.07
Шахтёр
Ильвес
10.0717.07
Спартак Тр
Хеккен
10.0717.07
Легия
Актобе
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
24.0731.07
Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
24.0731.07
FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
24.0731.07
Команда12
Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
24.0724.07
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
24.0731.07
Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07

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