Сутьеска - Динамо-Брест 10 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-07-2025 20:30
Стадион: Градски (Никшич, Черногория), вместимость: 5214
10 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сутьеска - Динамо-Брест, которое состоится 10 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Градски (Никшич, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сутьеска
Никшич, Черногория
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
Главные тренеры
|Милия Савович
|Сергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
|24.05.2025
|Черногория — Первая лига
|36-й тур
|3 : 3
|18.05.2025
|Черногория — Первая лига
|35-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Черногория — Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Черногория — Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Черногория — Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|5 : 0
|21.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|30.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сент-Джозефс
Клифтонвилл
|2 : 2
|17.07
| Флориана
Хаверфордуэст Каунти
|2 : 1
|17.07
| Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
|10.07
|17.07
| Мэгпис
Пайде
|10.07
|17.07
| Торпедо Кт
Ордабасы
|10.07
|17.07
| Кауно Жальгирис
Пенибонт
|10.07
|17.07
| СИК
КИ Клаксвик
|10.07
|17.07
| Урарту
Неман
|10.07
|17.07
| Расинг Л
Дила
|10.07
|17.07
| Нымме Калью
Партизани
|10.07
|17.07
| Биркиркара
Петрокуб
|10.07
|17.07
| Влажния
Даугавпилс
|10.07
|17.07
|Команда
|1
|2
| Дечич
Силекс
|10.07
|17.07
| Торпедо-БелАЗ
Работнички
|10.07
|17.07
| Малишева
Викингур Р
|10.07
|17.07
| Вардар
Ла Фиорита
|10.07
|17.07
| Сутьеска
Динамо-Брест
|10.07
|17.07
| Железничар
Копер
|10.07
|17.07
| Сент-Патрикс
Хегельманн
|10.07
|17.07
| Рунавик
ХИК
|10.07
|17.07
| Ларн
Ауда
|10.07
|16.07
| Тре Фиори
Пюник
|10.07
|17.07
| Борац Б-Л
Санта-Колома
|10.07
|17.07
| Валур
Флора
|10.07
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Силькеборг
Акюрейри
|23.07
|31.07
| Арарат-Армения
Университатя
|24.07
|31.07
| Рига
Racing FC Union Luxembourg/Dil
|24.07
|31.07
| FK Kauno Zalgiris/Penybont
Valur/Flora Tallinn
|24.07
|24.07
| Vllaznia/BFC Daugavpils
Malisheva/Vikingur Reykjavik
|24.07
|24.07
| Legia Warszawa/Aktobe
Спарта П
|24.07
|31.07
| Раднички К
SJK/Klaksvik
|24.07
|31.07
| St Joseph's/Cliftonville
Шэмрок Роверс
|24.07
|31.07
| Данди Юнайтед
УНА Штрассен
|24.07
|31.07
| ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
|24.07
|31.07
| Вадуц
Дангэннон Свифтс
|24.07
|31.07
| Хаммарбю
Шарлеруа
|24.07
|31.07
| Decic Tuzi/FK Sileks
Рапид В
|24.07
|31.07
| Нови Пазар
Ягеллония
|24.07
|31.07
| Полесье
Borac Banja Luka/FC Santa Colo
|24.07
|31.07
| La Fiorita Montegiardino/FK Va
Лозанна
|24.07
|31.07
| Арда
NSI Runavik/HJK
|24.07
|31.07
| Зиря
Хайдук
|24.07
|31.07
| Зимбру
Астана
|24.07
|31.07
| АИК
Bruno's Magpies/Paide Linnamee
|24.07
|31.07
| St. Patrick's Athletic/Hegelma
Nomme JK Kalju/Partizani
|24.07
|24.07
| Араз-Нахчыван
Арис
|24.07
|31.07
| Torpedo Zhodino/Rabotnicki
Маккаби Х
|24.07
|31.07
| Черно море
Истанбул Башакшехир
|24.07
|31.07
| Омония
Torpedo Kutaisi/Ordabasy Shymk
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Sutjeska/Dynamo Brest
Бейтар
|24.07
|31.07
| ХБ Торсхавн
Брондбю
|24.07
|31.07
| Александрия
AEK Larnaca/Partizan Beograd
|24.07
|31.07
| Аустрия В
Спаэри
|24.07
|31.07
| FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
|24.07
|24.07
| FC Noah/Buducnost Podgorica
KuPS/FC Milsami Orhei
|24.07
|24.07
| Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Shelbourne/Linfield
|24.07
|24.07
| Birkirkara/CS Petrocub
Sabah FK/NK Celje
|24.07
|24.07
| Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
|24.07
|24.07
| TNS/KF Shkendija
Drita/FC Differdange 03
|24.07
|24.07
| Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
Egnatia/Breidablik
|24.07
|24.07
| Larne/Auda
FC Sheriff/FC Prishtina
|24.07
|24.07
| АЕК Афины
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
|24.07
|31.07
| Paksi SE/CFR Cluj
Марибор
|24.07
|31.07
| Русенборг
Банга
|24.07
|31.07
| Хайбернианс
Spartak Trnava/Haecken
|24.07
|31.07
| Викинг
Zeljeznicar/Koper
|24.07
|31.07
| Atletic Escaldes/F91 Dudelange
Динамо Т
|24.07
|31.07
| Арис
Академия Пушкаша
|24.07
|31.07
| Балкани
Floriana/Haverfordwest
|24.07
|31.07
| Сараево
Университатя Кр
|24.07
|31.07
| Shakhtar Donetsk/Ilves
АЗ Алкмар
|24.07
|31.07
| Tre Fiori/Pyunik
Дьёр
|24.07
|31.07
| Ракув
Жилина
|24.07
|31.07
| Вараждин
Санта-Клара
|24.07
|31.07