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Сутьеска - Динамо-Брест 10 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-07-2025 20:30
Стадион: Градски (Никшич, Черногория), вместимость: 5214
10 Июля 2025 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Сутьеска
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сутьеска - Динамо-Брест, которое состоится 10 Июля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Градски (Никшич, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сутьеска
Никшич, Черногория
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
Главные тренеры
Черногория Милия Савович
Беларусь Сергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
24.05.2025 Черногория — Первая лига 36-й тур Сутьеска3 : 3
18.05.2025 Черногория — Первая лига 35-й тур 2 : 0Сутьеска
14.05.2025 Черногория — Первая лига 34-й тур Сутьеска2 : 0
10.05.2025 Черногория — Первая лига 33-й тур 0 : 2Сутьеска
04.05.2025 Черногория — Первая лига 32-й тур Сутьеска1 : 0
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Динамо-Брест3 : 0
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 5 : 0Динамо-Брест
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест0 : 1
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо-Брест
30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сент-Джозефс
Клифтонвилл
2 : 2 17.07
Флориана
Хаверфордуэст Каунти
2 : 1 17.07
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
10.0717.07
Мэгпис
Пайде
10.0717.07
Торпедо Кт
Ордабасы
10.0717.07
Кауно Жальгирис
Пенибонт
10.0717.07
СИК
КИ Клаксвик
10.0717.07
Урарту
Неман
10.0717.07
Расинг Л
Дила
10.0717.07
Нымме Калью
Партизани
10.0717.07
Биркиркара
Петрокуб
10.0717.07
Влажния
Даугавпилс
10.0717.07
Команда12
Дечич
Силекс
10.0717.07
Торпедо-БелАЗ
Работнички
10.0717.07
Малишева
Викингур Р
10.0717.07
Вардар
Ла Фиорита
10.0717.07
Сутьеска
Динамо-Брест
10.0717.07
Железничар
Копер
10.0717.07
Сент-Патрикс
Хегельманн
10.0717.07
Рунавик
ХИК
10.0717.07
Ларн
Ауда
10.0716.07
Тре Фиори
Пюник
10.0717.07
Борац Б-Л
Санта-Колома
10.0717.07
Валур
Флора
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Силькеборг
Акюрейри
23.0731.07
Арарат-Армения
Университатя
24.0731.07
Рига
Racing FC Union Luxembourg/Dil
24.0731.07
FK Kauno Zalgiris/Penybont
Valur/Flora Tallinn
24.0724.07
Vllaznia/BFC Daugavpils
Malisheva/Vikingur Reykjavik
24.0724.07
Legia Warszawa/Aktobe
Спарта П
24.0731.07
Раднички К
SJK/Klaksvik
24.0731.07
St Joseph's/Cliftonville
Шэмрок Роверс
24.0731.07
Данди Юнайтед
УНА Штрассен
24.0731.07
ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
24.0731.07
Вадуц
Дангэннон Свифтс
24.0731.07
Хаммарбю
Шарлеруа
24.0731.07
Decic Tuzi/FK Sileks
Рапид В
24.0731.07
Нови Пазар
Ягеллония
24.0731.07
Полесье
Borac Banja Luka/FC Santa Colo
24.0731.07
La Fiorita Montegiardino/FK Va
Лозанна
24.0731.07
Арда
NSI Runavik/HJK
24.0731.07
Зиря
Хайдук
24.0731.07
Зимбру
Астана
24.0731.07
АИК
Bruno's Magpies/Paide Linnamee
24.0731.07
St. Patrick's Athletic/Hegelma
Nomme JK Kalju/Partizani
24.0724.07
Араз-Нахчыван
Арис
24.0731.07
Torpedo Zhodino/Rabotnicki
Маккаби Х
24.0731.07
Черно море
Истанбул Башакшехир
24.0731.07
Омония
Torpedo Kutaisi/Ordabasy Shymk
24.0731.07
Команда12
Sutjeska/Dynamo Brest
Бейтар
24.0731.07
ХБ Торсхавн
Брондбю
24.0731.07
Александрия
AEK Larnaca/Partizan Beograd
24.0731.07
Аустрия В
Спаэри
24.0731.07
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
24.0724.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
KuPS/FC Milsami Orhei
24.0724.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Shelbourne/Linfield
24.0724.07
Birkirkara/CS Petrocub
Sabah FK/NK Celje
24.0724.07
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
24.0724.07
TNS/KF Shkendija
Drita/FC Differdange 03
24.0724.07
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
Egnatia/Breidablik
24.0724.07
Larne/Auda
FC Sheriff/FC Prishtina
24.0724.07
АЕК Афины
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
24.0731.07
Paksi SE/CFR Cluj
Марибор
24.0731.07
Русенборг
Банга
24.0731.07
Хайбернианс
Spartak Trnava/Haecken
24.0731.07
Викинг
Zeljeznicar/Koper
24.0731.07
Atletic Escaldes/F91 Dudelange
Динамо Т
24.0731.07
Арис
Академия Пушкаша
24.0731.07
Балкани
Floriana/Haverfordwest
24.0731.07
Сараево
Университатя Кр
24.0731.07
Shakhtar Donetsk/Ilves
АЗ Алкмар
24.0731.07
Tre Fiori/Pyunik
Дьёр
24.0731.07
Ракув
Жилина
24.0731.07
Вараждин
Санта-Клара
24.0731.07

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