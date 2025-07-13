Челси - ПСЖ 13 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-07-2025 21:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
13 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Финал
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - ПСЖ, которое состоится 13 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Луис Энрике
История личных встреч
|09.03.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|16.02.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|26.07.2015
|Международный кубок чемпионов - 2015
|Северная Америка
|1 : 1 5 : 6
|11.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|17.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|08.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|23.07.2012
|Ворлд Футбол Челлендж - 2012
|Ворлд Футбол Челлендж
|1 : 1
|08.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|0 : 2
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|1 : 2
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|0 : 2
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|3 : 4 ДВ
| Реал Мадрид
Ювентус
|1 : 0
| Боруссия Д
Монтеррей
|2 : 1
1/4 финала
| Флуминенсе
Аль-Хиляль
|2 : 1
| Палмейрас
Челси
|1 : 2
| ПСЖ
Бавария
|2 : 0
| Реал Мадрид
Боруссия Д
|3 : 2
1/2 финала
| Флуминенсе
Челси
|0 : 2
| ПСЖ
Реал Мадрид
|4 : 0
Финал
| Челси
ПСЖ
|13.07