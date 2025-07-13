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Челси - ПСЖ 13 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-07-2025 21:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
13 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, Финал
Челси
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - ПСЖ, которое состоится 13 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
ПСЖ
Париж, Франция
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Испания Луис Энрике
История личных встреч
09.03.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Челси1 : 2ПСЖ
16.02.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 1Челси
26.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Северная Америка ПСЖ1 : 1 5 : 6Челси
11.03.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Челси2 : 2 ДВПСЖ
17.02.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСЖ1 : 1Челси
08.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Челси2 : 0ПСЖ
02.04.2014 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ3 : 1Челси
23.07.2012 Ворлд Футбол Челлендж - 2012 Ворлд Футбол Челлендж Челси1 : 1ПСЖ
08.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 0 : 2Челси
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 1 : 2Челси
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 1 : 4 ДВЧелси
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 3-й тур 0 : 3Челси
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур 3 : 1Челси
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала ПСЖ4 : 0
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала ПСЖ2 : 0
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала ПСЖ4 : 0
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур 0 : 2ПСЖ
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур ПСЖ0 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
0 : 2
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
3 : 4 ДВ
Реал Мадрид
Ювентус
1 : 0
Боруссия Д
Монтеррей
2 : 1
1/4 финала
Флуминенсе
Аль-Хиляль
2 : 1
Палмейрас
Челси
1 : 2
ПСЖ
Бавария
2 : 0
Реал Мадрид
Боруссия Д
3 : 2
1/2 финала
Флуминенсе
Челси
0 : 2
ПСЖ
Реал Мадрид
4 : 0
Финал
Челси
ПСЖ
13.07

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