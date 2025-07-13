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Спартак М - Спартак Суботица 13 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-07-2025 16:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
13 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Спартак М
Спартак Суботица

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Спартак Суботица, которое состоится 13 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Сербия Душан Джорджевич
История личных встреч
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 2
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 1 : 3Спартак М
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 1
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Спартак М1 : 0
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур 1 : 0Спартак М
24.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф за право остаться. 37-й тур Спартак Суботица2 : 4
18.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф за право остаться. 36-й тур 3 : 0Спартак Суботица
11.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф за право остаться. 35-й тур Спартак Суботица1 : 0
04.05.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф за право остаться. 34-й тур 1 : 0Спартак Суботица
28.04.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф за право остаться. 33-й тур 0 : 0Спартак Суботица

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