Спартак М - Спартак Суботица 13 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-07-2025 16:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
13 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Спартак Суботица, которое состоится 13 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Душан Джорджевич
История личных встреч
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 3
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 37-й тур
|2 : 4
|18.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 36-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 35-й тур
|1 : 0
|04.05.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 34-й тур
|1 : 0
|28.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 33-й тур
|0 : 0