Кайрат - Олимпия Л 15 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-07-2025 17:00
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
15 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Олимпия Л, которое состоится 15 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
|Виктор Санчес
|Жорже Симау
История личных встреч
|08.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|08.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|04.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|21.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|08.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|15.07
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|15.07
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|15.07
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|15.07
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|15.07
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|15.07
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|15.07
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|15.07
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|15.07
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|15.07
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|15.07
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|16.07
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|15.07
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|16.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Shelbourne/Linfield
Карабах
|22.07
|29.07
| Лех П
Egnatia/Breidablik
|22.07
|29.07
| Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
|22.07
|29.07
| Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
|22.07
|29.07
| TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
|22.07
|22.07
| KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
|22.07
|22.07
| FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
|22.07
|29.07
| Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
|22.07
|29.07
|Команда
|1
|2
| FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
|22.07
|22.07
| Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
|22.07
|29.07
| Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
|22.07
|29.07
| Виктория Пльзень
Серветт
|22.07
|30.07
| Пафос
Маккаби Т-А
|22.07
|30.07
| Рейнджерс
Панатинаикос
|22.07
|30.07
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|23.07
|30.07