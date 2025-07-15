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Линкольн - Викингур Г 15 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-07-2025 17:30
Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
15 Июля 2025 года в 18:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Линкольн
Викингур Г

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн - Викингур Г, которое состоится 15 Июля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Викингур Г
Гота, Фарерские острова
Главные тренеры
Испания Хави Муньос
Фарерские острова Йохан Петур Поульсен
История личных встреч
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Г2 : 3Линкольн
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Г2 : 3Линкольн
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 1Линкольн
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Линкольн2 : 1
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Линкольн2 : 1
08.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Линкольн
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Г2 : 3Линкольн
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Викингур Г0 : 3
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Викингур Г
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Викингур Г2 : 0
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Викингур Г
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 15.07
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 15.07
Ноа
Будучность
1 : 0 15.07
Левадия
РФШ
0 : 1 15.07
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 15.07
ТНС
Шкендия
0 : 0 15.07
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 15.07
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 15.07
Виртус
Зриньски
0 : 2 15.07
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 15.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 15.07
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 16.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 15.07
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 16.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
KuPS/FC Milsami Orhei
Olimpija Ljubljana/Kairat Alma
22.0722.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Vikingur/Lincoln Red Imps FC
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
FCI Levadia/RFS
Iberia 1999/Malmoe FF
22.0722.07
Zalgiris Vilnius/Hamrun Sparta
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Drita/FC Differdange 03
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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