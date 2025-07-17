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Целе - Сабах 17 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-07-2025 20:00
Стадион: З'дежеле (Целе, Словения), вместимость: 10084
17 Июля 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Целе
Сабах

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Сабах, которое состоится 17 Июля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: З'дежеле (Целе, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Сабах
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
Литва Валдас Дамбраускас
История личных встреч
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабах2 : 3Целе
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабах2 : 3Целе
17.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 2 : 2Целе
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Целе1 : 2
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 5 : 4 1 : 3Целе
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Целе1 : 0
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабах2 : 3Целе
24.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 36-й тур Сабах1 : 0
17.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Сабах
09.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 34-й тур Сабах3 : 1
03.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Сабах
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 17.07
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 17.07
Шериф
Приштина
4 : 0 17.07
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 17.07
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 17.07
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 17.07
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 17.07
Легия
Актобе
1 : 0 17.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
24.0731.07
Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
24.0731.07
FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
24.0731.07
Команда12
Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
24.0724.07
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
24.0731.07
Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07

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