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Хеккен - Спартак Тр 17 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-07-2025 19:00
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
17 Июля 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хеккен
Спартак Тр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Спартак Тр, которое состоится 17 Июля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
Швеция Йенс Густафссон
Чехия Михал Щасны
История личных встреч
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр0 : 1Хеккен
13.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 15-й тур Хеккен4 : 1
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр0 : 1Хеккен
06.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 14-й тур 0 : 2Хеккен
29.06.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 13-й тур Хеккен1 : 3
01.06.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 12-й тур 3 : 0Хеккен
10.07.2025 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр0 : 1Хеккен
17.05.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 10-й тур Спартак Тр2 : 1
11.05.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 9-й тур 1 : 0Спартак Тр
04.05.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 8-й тур Спартак Тр0 : 1
27.04.2025 Словакия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 7-й тур 2 : 1Спартак Тр
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 17.07
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 17.07
Шериф
Приштина
4 : 0 17.07
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 17.07
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 17.07
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 17.07
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 17.07
Легия
Актобе
1 : 0 17.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
24.0731.07
Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
24.0731.07
FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
24.0731.07
Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
24.0731.07
Команда12
Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
24.0724.07
Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
24.0731.07
Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
24.0731.07
Мидтьюлланн
Хайберниан
24.0731.07

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