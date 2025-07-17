Актобе - Легия 17 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-07-2025 18:00
Стадион: Центральный (Актобе, Казахстан), вместимость: 13661
17 Июля 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Легия, которое состоится 17 Июля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный (Актобе, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе, Казахстан
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
|Вячеслав Дмитриевич Левчук
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|28.08.2014
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|21.08.2014
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|05.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|29.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 3
|22.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.07.2025
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 1
|15.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|17.07
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|17.07
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|17.07
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|17.07
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|17.07
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|17.07
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|17.07
| Легия
Актобе
|1 : 0
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Shakhtar Donetsk/Ilves
|24.07
|31.07
| Андерлехт
Spartak Trnava/Haecken
|24.07
|31.07
| FC Sheriff/FC Prishtina
Утрехт
|24.07
|31.07
| Баник Острава
Legia Warszawa/Aktobe
|24.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Sabah FK/NK Celje
AEK Larnaca/Partizan Beograd
|24.07
|24.07
| Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva
Брага
|24.07
|31.07
| Лугано
Paksi SE/CFR Cluj
|24.07
|31.07
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|24.07
|31.07