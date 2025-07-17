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Цинциннати - Интер Майами 17 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-07-2025 01:30
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
17 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Цинциннати
1-й тайм, 20'
1 : 0
Интер Майами

  • 16'
    1:0
    Gerardo Valenzuela
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цинциннати - Интер Майами, которое состоится 17 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Цинциннати
    Цинциннати
    Интер Майами
    Майами
    18СШАврРоман Челентано
    21СШАзщМэттью Миазга
    29ДаниязщЛукас Энгель
    12СШАзщМайлз Робинсон
    91СШАзщДеандре Йедлин
    23АргентиназщЛука Орельяно
    20ЧехияпзПавел Буха
    27КамерунпзБриан Анунга
    10Бразилияпз Evander Ferreira
    22СШАпзGerardo Valenzuela
    85Сьерра-ЛеоненпКей Камара
    19АргентинаврОскар Устари
    57АргентиназщМарсело Вейгандт
    37УругвайзщМаксимилиано Фалькон
    6АргентиназщТомас Авилес
    18ИспаниязщЖорди Альба
    30СШАпзБенха Кремаски
    5ИспанияпзСерхио Бускетс
    8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
    21АргентинанпТадео Алленде
    10АргентинанпЛионель Месси
    9УругвайнпЛуис Суарес
    Запасные
    13СШАврEvan Louro
    4СШАзщНик Хагглунд
    16ЗимбабвезщТинейдж Хадебе
    3ПарагвайзщGilberto Flores
    14АвстралияпзБрэд Смит
    2ЯмайкапзАльвас Пауэлл
    17БразилиянпСержио Сантос
    11СШАнпCorey Baird
    35ФранцияKenji Mboma Dem
    34АргентинаврРокко Риос Ново
    25СШАврВильям Ярброуг
    15СШАзщРайан Сэйлор
    7ГаитипзФафа Пико
    41ГондураспзДавид Руис
    81СШАпзСантьяго Моралес
    42ИталияпзЯнник Брайт
    2АргентинапзГонсало Лухан
    22БразилиянпЛео Афонсо
    Главные тренеры
    АргентинаХавьер Маскерано
    История личных встреч
    25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0Цинциннати
    07.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати6 : 1Интер Майами
    08.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 1Цинциннати
    02.04.2023 США - Major League Soccer США - MLS Цинциннати1 : 0Интер Майами
    31.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 4Цинциннати
    19.03.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати3 : 1Интер Майами
    24.10.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами5 : 1Цинциннати
    05.09.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати0 : 1Интер Майами
    16.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Цинциннати2 : 3Интер Майами
    08.11.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Цинциннати
    13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати2 : 4
    06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Цинциннати2 : 1
    29.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2Цинциннати
    26.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 3Цинциннати
    15.06.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Цинциннати
    13.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1
    10.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 2Интер Майами
    06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 4Интер Майами
    29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 4 : 0Интер Майами
    24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Интер Майами2 : 2
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Филадельфия Юнион2243
    2 Сан-Диего2242
    3 Цинциннати2242
    4 Нэшвилл2241
    5 Коламбус Крю2241
    6 Миннесота Юнайтед2240
    7 Интер Майами1938
    8 Ванкувер Уайткэпс2138
    9 Орландо Сити2235
    10 Сиэтл Саундерс2133
    11 Портленд Тимберс2133
    12 Лос-Анджелес1932
    13 Нью-Йорк Сити2131
    14 Нью-Йорк Ред Буллз2230
    15 Шарлотт2229
    16 Колорадо Рэпидз2329
    17 Чикаго Файр2128
    18 Сан-Хосе Эртквейкс2228
    19 Остин2127
    20 Хьюстон Динамо2226
    21 Реал Солт-Лейк2125
    22 Нью-Инглэнд Революшн2125
    23 Спортинг Канзас-Сити2223
    24 Даллас2121
    25 Атланта Юнайтед2119
    26 Ди-Си Юнайтед2219
    27 Торонто2118
    28 Сент-Луис Сити2218
    29 Лос-Анджелес Гэлакси2215
    30 Клёб де Фут Монреаль2215

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