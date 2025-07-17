Цинциннати - Интер Майами 17 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-07-2025 01:30
Стадион: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США), вместимость: 26000
17 Июля 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
1-й тайм, 20'
1 : 0
- 16'1:0Gerardo Valenzuela
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Цинциннати - Интер Майами, которое состоится 17 Июля 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Цинциннати
Цинциннати
Интер Майами
Майами
|18
|вр
|Роман Челентано
|21
|зщ
|Мэттью Миазга
|29
|зщ
|Лукас Энгель
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|91
|зщ
|Деандре Йедлин
|23
|зщ
|Лука Орельяно
|20
|пз
|Павел Буха
|27
|пз
|Бриан Анунга
|10
|пз
|Evander Ferreira
|22
|пз
|Gerardo Valenzuela
|85
|нп
|Кей Камара
|19
|вр
|Оскар Устари
|57
|зщ
|Марсело Вейгандт
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|6
|зщ
|Томас Авилес
|18
|зщ
|Жорди Альба
|30
|пз
|Бенха Кремаски
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|21
|нп
|Тадео Алленде
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Луис Суарес
Запасные
|13
|вр
|Evan Louro
|4
|зщ
|Ник Хагглунд
|16
|зщ
|Тинейдж Хадебе
|3
|зщ
|Gilberto Flores
|14
|пз
|Брэд Смит
|2
|пз
|Альвас Пауэлл
|17
|нп
|Сержио Сантос
|11
|нп
|Corey Baird
|35
|Kenji Mboma Dem
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|25
|вр
|Вильям Ярброуг
|15
|зщ
|Райан Сэйлор
|7
|пз
|Фафа Пико
|41
|пз
|Давид Руис
|81
|пз
|Сантьяго Моралес
|42
|пз
|Янник Брайт
|2
|пз
|Гонсало Лухан
|22
|нп
|Лео Афонсо
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|07.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|6 : 1
|08.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 1
|02.04.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|31.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 4
|19.03.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|24.10.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|5 : 1
|05.09.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 1
|16.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|08.11.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 4
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|29.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|26.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|15.06.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|13.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|10.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|22
|43
|2
|Сан-Диего
|22
|42
|3
|Цинциннати
|22
|42
|4
|Нэшвилл
|22
|41
|5
|Коламбус Крю
|22
|41
|6
|Миннесота Юнайтед
|22
|40
|7
|Интер Майами
|19
|38
|8
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|38
|9
|Орландо Сити
|22
|35
|10
|Сиэтл Саундерс
|21
|33
|11
|Портленд Тимберс
|21
|33
|12
|Лос-Анджелес
|19
|32
|13
|Нью-Йорк Сити
|21
|31
|14
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|30
|15
|Шарлотт
|22
|29
|16
|Колорадо Рэпидз
|23
|29
|17
|Чикаго Файр
|21
|28
|18
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|28
|19
|Остин
|21
|27
|20
|Хьюстон Динамо
|22
|26
|21
|Реал Солт-Лейк
|21
|25
|22
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|25
|23
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|23
|24
|Даллас
|21
|21
|25
|Атланта Юнайтед
|21
|19
|26
|Ди-Си Юнайтед
|22
|19
|27
|Торонто
|21
|18
|28
|Сент-Луис Сити
|22
|18
|29
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|15
|30
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|15