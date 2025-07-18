Динамо М - Балтика 18 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 18-07-2025 19:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
18 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Балтика, которое состоится 18 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|0 : 0
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|13.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|19.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|22.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Февраль 2018
|2 : 0
|13.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 3
|25.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|27.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 1
|15.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|16-й тур
|0 : 2
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 5
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|0 : 0
|08.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|04.07.2025
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|3 : 1
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|0 : 0
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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МИР Российская Премьер-Лига возвращается! Впрочем, межсезонье заскучать тоже не давало. Вот его краткие итоги по каждому клубу — в трёх предложениях.Амбиции «Краснодара», перемены в ЦСКА и всё остальное Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом 0'Бело-голубые в числе претендентов на трофеи, но не фавориты Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|0
|0
|2
|Зенит
|0
|0
|3
|ЦСКА
|0
|0
|4
|Спартак М
|0
|0
|5
|Динамо М
|0
|0
|6
|Локомотив М
|0
|0
|7
|Рубин
|0
|0
|8
|Ростов
|0
|0
|9
|Акрон
|0
|0
|10
|Крылья Советов
|0
|0
|11
|Динамо Мх
|0
|0
|12
|Ахмат
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Балтика
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|0
|0