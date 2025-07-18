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Динамо М - Балтика 18 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 18-07-2025 19:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
18 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Динамо М
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Балтика, которое состоится 18 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Динамо М0 : 0Балтика
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Балтика2 : 3Динамо М
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика3 : 0Динамо М
13.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо М2 : 0Балтика
19.04.2022 Кубок России 1/4 финала Балтика1 : 1 4 : 5Динамо М
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Февраль 2018 Динамо М2 : 0Балтика
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика0 : 3Динамо М
25.08.2016 Кубок России 1/32 финала Балтика1 : 3 ДВДинамо М
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Динамо М2 : 1Балтика
15.07.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 16-й тур Балтика0 : 2Динамо М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 5Динамо М
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Динамо М0 : 0Балтика
08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 1
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Динамо М1 : 0
04.07.2025 BetBoom Братский Кубок 2-й тур Динамо М3 : 1
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Балтика
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Балтика2 : 0
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Динамо М0 : 0Балтика
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Балтика
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур 0 : 0Балтика
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МИР Российская Премьер-Лига возвращается! Впрочем, межсезонье заскучать тоже не давало. Вот его краткие итоги по каждому клубу — в трёх предложениях.Амбиции «Краснодара», перемены в ЦСКА и всё остальное Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом 0'Бело-голубые в числе претендентов на трофеи, но не фавориты Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар00
2 Зенит00
3 ЦСКА00
4 Спартак М00
5 Динамо М00
6 Локомотив М00
7 Рубин00
8 Ростов00
9 Акрон00
10 Крылья Советов00
11 Динамо Мх00
12 Ахмат00
13
Стыковая зона
Балтика00
14
Стыковая зона
Сочи00
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Оренбург00

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