Акрон - Крылья Советов 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 14:30
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
19 Июля 2025 года в 15:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Крылья Советов, которое состоится 19 Июля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|02.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|40-й тур
|1 : 2
|07.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|3 : 0
|07.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|02.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|2 : 4
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 3
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Акрон» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|1
|2
|Балтика
|1
|1
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Зенит
|0
|0
|5
|ЦСКА
|0
|0
|6
|Спартак М
|0
|0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|8
|Рубин
|0
|0
|9
|Ростов
|0
|0
|10
|Акрон
|0
|0
|11
|Крылья Советов
|0
|0
|12
|Динамо Мх
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|0
|0