00:51 ()
Свернуть список

Акрон - Крылья Советов 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 14:30
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
19 Июля 2025 года в 15:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Акрон
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Крылья Советов, которое состоится 19 Июля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 2Акрон
03.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Акрон2 : 0Крылья Советов
30.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов0 : 3Акрон
02.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Акрон1 : 2Крылья Советов
07.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Крылья Советов3 : 0Акрон
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон0 : 2
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Акрон
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Акрон3 : 2
02.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Акрон1 : 0
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур 2 : 4Крылья Советов
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Крылья Советов0 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Крылья Советов2 : 3
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Крылья Советов
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Крылья Советов1 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Акрон» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М11
2 Балтика11
3 Краснодар00
4 Зенит00
5 ЦСКА00
6 Спартак М00
7 Локомотив М00
8 Рубин00
9 Ростов00
10 Акрон00
11 Крылья Советов00
12 Динамо Мх00
13
Стыковая зона
Ахмат00
14
Стыковая зона
Сочи00
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Оренбург00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close