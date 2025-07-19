Локомотив М - Сочи 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 17:00
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
19 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Сочи, которое состоится 19 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 0
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|10.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 2
|25.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|2 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 5
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|1
|2
|Балтика
|1
|1
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Зенит
|0
|0
|5
|ЦСКА
|0
|0
|6
|Спартак М
|0
|0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|8
|Рубин
|0
|0
|9
|Ростов
|0
|0
|10
|Акрон
|0
|0
|11
|Крылья Советов
|0
|0
|12
|Динамо Мх
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|0
|0