00:51 ()
Свернуть список

Локомотив М - Сочи 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 17:00
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
19 Июля 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Локомотив М
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Сочи, которое состоится 19 Июля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Сочи0 : 0Локомотив М
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи3 : 0Локомотив М
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М2 : 1Сочи
10.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М2 : 2Сочи
27.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Сочи0 : 1Локомотив М
08.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Локомотив М3 : 0Сочи
29.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи0 : 2Локомотив М
08.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Сочи4 : 0Локомотив М
17.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Сочи2 : 2Локомотив М
25.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Локомотив М2 : 1Сочи
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Сочи0 : 0Локомотив М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М1 : 5
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур Локомотив М2 : 1
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М0 : 0
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М4 : 1
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Сочи0 : 0Локомотив М
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Сочи2 : 1
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Сочи
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 1 : 1Сочи
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Сочи
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М11
2 Балтика11
3 Краснодар00
4 Зенит00
5 ЦСКА00
6 Спартак М00
7 Локомотив М00
8 Рубин00
9 Ростов00
10 Акрон00
11 Крылья Советов00
12 Динамо Мх00
13
Стыковая зона
Ахмат00
14
Стыковая зона
Сочи00
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Оренбург00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close