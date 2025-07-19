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Спартак М - Динамо Мх 19 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-07-2025 19:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
19 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак М
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо Мх, которое состоится 19 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
11.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М1 : 2Динамо Мх
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Динамо Мх0 : 1Спартак М
15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Спартак М1 : 0
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М4 : 1
11.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 1
11.07.2025 Россия — МФЛ 14-й тур 2 : 3Спартак М
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 2
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Динамо Мх
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Динамо Мх
27.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Динамо Мх
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М11
2 Балтика11
3 Краснодар00
4 Зенит00
5 ЦСКА00
6 Спартак М00
7 Локомотив М00
8 Рубин00
9 Ростов00
10 Акрон00
11 Крылья Советов00
12 Динамо Мх00
13
Стыковая зона
Ахмат00
14
Стыковая зона
Сочи00
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Оренбург00

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