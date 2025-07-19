Спартак М - Динамо Мх 19 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-07-2025 19:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
19 Июля 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо Мх, которое состоится 19 Июля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|11.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|11.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|2 : 3
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|27.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|1
|2
|Балтика
|1
|1
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Зенит
|0
|0
|5
|ЦСКА
|0
|0
|6
|Спартак М
|0
|0
|7
|Локомотив М
|0
|0
|8
|Рубин
|0
|0
|9
|Ростов
|0
|0
|10
|Акрон
|0
|0
|11
|Крылья Советов
|0
|0
|12
|Динамо Мх
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|0
|0